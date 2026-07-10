I carabinieri ritengono che sia necessario istituire una tenenza a Porto Sant’Elpidio. Questa struttura rappresenta un presidio territoriale di livello intermedio tra una stazione e una compagnia. Secondo le forze dell’ordine, le attuali esigenze del territorio rendono questa scelta imprescindibile. La proposta mira a rafforzare la presenza e l’efficacia delle attività di sicurezza nel territorio. La decisione dipenderà dalle autorità competenti e dai processi amministrativi previsti.

"È il momento di istituire la tenenza dei carabinieri (un presidio territoriale dell’Arma, una via di mezzo, per importanza e dimensioni, tra una ’stazione’ e una ’compagnia’, ndr) a Porto Sant’Elpidio: le attuali esigenze del territorio rendono questo passo non più rinviabile". A lanciare l’appello sono Mario Facciolla, segretario regionale dell’ Usic (Unione sindacale italiana carabinieri), e Cristiano Speranza, segretario aggiunto: "I recenti episodi di cronaca – sostiene Facciolla – hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza, evidenziando la necessità di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio". In questo contesto, l’Usic Marche ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai militari dell’Arma in un contesto sempre più complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La tenenza dei carabinieri serve adesso"

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