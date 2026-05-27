Sicurezza Usic Sicilia in visita alla tenenza dei carabinieri di Favara | Il comandante Scibetta baluardo di legalità e valori istituzionali

Una delegazione della USIC Sicilia ha visitato la tenenza dei carabinieri di Favara. Durante l'incontro, è stato riconosciuto il comandante come un punto di riferimento per legalità e valori istituzionali. La visita ha coinvolto rappresentanti sindacali regionali e si è concentrata sulla collaborazione tra forze dell’ordine e sindacato. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Una delegazione della Segreteria Regionale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri USIC- Sicilia ha fatto visita alla Tenenza di Favara (AG).Un incontro proficuo e di alto spessore umano e professionale, che ha offerto l'opportunità di confrontarsi direttamente con il Comandante della Tenenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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