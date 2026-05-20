La città dei ’super redditi’ Tra chilometro verde e l’idea della nuova Tenenza

A pochi giorni dal voto, i candidati sindaco di Segrate hanno intensificato le attività di campagna elettorale, coinvolgendo cittadini attraverso social e incontri pubblici. La città, nota per la presenza di redditi elevati, si prepara alle elezioni comunali con un’attenzione crescente, mentre si discute anche di progetti come il chilometro verde e la nuova Tenenza. I candidati hanno concluso le loro campagne, cercando di convincere gli elettori con iniziative e confronti diretti prima del voto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui