La città dei ’super redditi’ Tra chilometro verde e l’idea della nuova Tenenza
A pochi giorni dal voto, i candidati sindaco di Segrate hanno intensificato le attività di campagna elettorale, coinvolgendo cittadini attraverso social e incontri pubblici. La città, nota per la presenza di redditi elevati, si prepara alle elezioni comunali con un’attenzione crescente, mentre si discute anche di progetti come il chilometro verde e la nuova Tenenza. I candidati hanno concluso le loro campagne, cercando di convincere gli elettori con iniziative e confronti diretti prima del voto.
Elezioni comunali, ultimi appelli prima del voto. Fra campagne social e iniziative di piazza, anche a Segrate i candidati alla carica di sindaco sono arrivati alla volata finale. Svariate le strategie seguite dai 3 aspiranti primi cittadini. Obiettivo: consolidare il consenso e intercettare gli indecisi. In palio c’è lo scranno più alto del Municipio, oggi in capo a Paolo Micheli, sindaco di centrosinistra non più ricandidabile dopo due mandati consecutivi. Dopo il duplice appuntamento di lunedì, in mattinata al mercato di via De Amicis e in serata a Milano 2, Francesco Di Chio, attuale vicesindaco in corsa col centrosinistra, sarà oggi alle 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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