La T Tecnica Gema culla il sogna Woodson Lombardi o Lupusor per completare i lunghi
La squadra ha deciso di acquistare un’ala come secondo rinforzo italiano. La trattativa si concentra su un giocatore di nome Woodson, con l’obiettivo di completare il roster. La società sta lavorando per finalizzare l’accordo e rafforzare la line-up, considerando anche altri nomi come Lombardi e Lupusor. La firma di un nuovo giocatore di ruolo è prevista come passo successivo nel mercato estivo.
Si stringe il cerchio intorno al secondo acquisto italiano de La T Tecnica Gema. Il piano A della squadra-mercato rossoblù è quello di firmare un’ala grande il più dinamica possibile da affiancare a due centroni come Strautmanis e soprattutto Pellegrino, ma che allo stesso tempo possa essere in grado di farne le veci nel caso in cui il piano partita richieda l’utilizzo di un quintetto "piccolo". Quelle che portano a Baldi Rossi e Da Ros sono più suggestioni che piste concrete: i due veterani, in odor di Serie A, cercano un ingaggio nel massimo campionato o in alternativa in una squadra di A2 che punti al salto di categoria. Su De Vico, in uscita dalla Fortitudo, c’è forte Avellino e allora i candidati papabili per lo spot di 4 restano due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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