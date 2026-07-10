la t tecnica gema culla il sogna woodson lombardi o lupusor per completare i lunghi

Notizia in breve

La squadra ha deciso di acquistare un’ala come secondo rinforzo italiano. La trattativa si concentra su un giocatore di nome Woodson, con l’obiettivo di completare il roster. La società sta lavorando per finalizzare l’accordo e rafforzare la line-up, considerando anche altri nomi come Lombardi e Lupusor. La firma di un nuovo giocatore di ruolo è prevista come passo successivo nel mercato estivo.