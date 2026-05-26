Stasera alle 20 si gioca la terza partita delle semifinali dei playoff tra La T Gema e l'avversario. La squadra di Treviglio, priva di giocatori lunghi, affronta questa sfida decisiva. Nei due incontri precedenti, i risultati hanno determinato la situazione attuale, che sarà chiarita al termine della partita di questa sera. La sfida si tiene in un palazzetto completamente pieno di tifosi.

Nelle prossime 48 ore si saprà molto sul destino playoff de La T Gema. Gara-3 di semifinale, in programma questa sera alle 20.45 al PalaFacchetti di Treviglio, rappresenta un vero spartiacque nella post-season dei leoni. L’1-1 maturato nei primi due capitoli della serie giocati al PalaTerme ha spostato leggermente l’ago della bilancia del confronto dalla parte dei bergamaschi, se non altro perché il fattore campo ora è in mano a Reati e compagni. Per riequilibrarla questa bilancia D’Alessandro e compagni devono obbligatoriamente vincerne una fuori casa, come peraltro hanno già dimostrato di poter fare poco più quattro mesi fa, quando si imposero (63-75) nella tana dei biancoverdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La T Gema per il sorpasso. Treviglio è senza lunghi

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