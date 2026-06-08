la t tecnica gema montecatini sbanca il palatiziano primo punto della finale

Notizia in breve

Nell'ultima fase della partita, La T Tecnica Gema Montecatini ha segnato il punto decisivo, portando a casa il primo risultato della finale. La squadra ha concluso la gara con una vittoria importante contro la squadra di casa, in un incontro che si è acceso negli ultimi minuti. La partita si è svolta al PalaTiziano e ha visto un finale combattuto e teso.