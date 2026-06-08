La T Tecnica Gema Montecatini sbanca il PalaTiziano primo punto della finale
Nell'ultima fase della partita, La T Tecnica Gema Montecatini ha segnato il punto decisivo, portando a casa il primo risultato della finale. La squadra ha concluso la gara con una vittoria importante contro la squadra di casa, in un incontro che si è acceso negli ultimi minuti. La partita si è svolta al PalaTiziano e ha visto un finale combattuto e teso.
Roma, 8 giugno 2026 – Il sacco di Roma da parte de La T Tecnica Gema Montecatini si concretizza negli ultimi minuti di una gara-1 non adatta ai deboli di cuore. Si dimostra centrata e concentrata la formazione di coach Andreazza e si prende il primo punto della finale con una migliore gestione dei momenti chiave. Il massimo vantaggio del primo tempo Roma lo raggiunge sul primo canestro della partita a firma Visintin (2-0), ma i venti minuti iniziali se non sono un monologo a tinte rossoblù poco ci manca. La T Gema resta stabilmente avanti anche di due possessi e tocca il +7 sul 32-39. Solo un paio di evitabili errori impediscono agli ospiti di arrivare all’intervallo lungo con un vantaggio superiore ai 3 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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