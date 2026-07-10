La svolta inaspettata di Nina Moric | addio allo spettacolo oggi è una pittrice quotata migliaia di euro

Nina Moric ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla pittura, diventando un'artista quotata con opere vendute a migliaia di euro. Dopo anni di presenza in televisione e moda, si è concentrata sulla carriera artistica, ottenendo riconoscimenti e successo nel settore. La sua scelta di abbandonare la notorietà mediatica ha segnato un cambio di rotta rispetto alla sua precedente attività pubblica. La sua attività artistica è ora al centro della sua vita professionale.

Lontana dai riflettori televisivi, dalle passerelle di moda e dal vortice mediatico che per anni ha accompagnato la sua vita privata, Nina Moric ha intrapreso un percorso professionale che pochi avrebbero immaginato. La modella croata, che il prossimo 22 luglio compirà 50 anni, si è reinventata come pittrice e artista contemporanea, costruendo una carriera nel mondo dell’arte che le sta regalando soddisfazioni sia artistiche che economiche. A raccontare questa trasformazione è il settimanale Oggi, che nella rubrica “ I buoni, i belli, i cattivi ” curata da Alberto Dandolo definisce Moric una “ pittrice affermata “, ormai lanciata nel circuito espositivo italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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