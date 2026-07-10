La svolta di Roma | 332 quartieri per indirizzare investimenti e servizi

Da ilfaroonline.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma ha annunciato un piano che coinvolge 332 quartieri per indirizzare investimenti e servizi senza modificare i confini dei Municipi. La proposta non prevede la creazione di nuovi agglomerati urbani né cambiamenti nelle divisioni amministrative attuali. L’obiettivo è suddividere la città in aree più piccole per migliorare la distribuzione di risorse e servizi, mantenendo intatti i confini ufficiali dei Municipi. La decisione riguarda esclusivamente l’organizzazione interna della città.

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Roma, 10 luglio 2026 – Non è la nascita formale di 177 nuovi agglomerati urbani, né tantomeno una redistribuzione dei confini politici o amministrativi dei 15 Municipi. Il riassetto cartografico approvato dal Campidoglio ( leggi qui ) risponde a un’esigenza diversa e più profonda: l’allineamento della mappatura ufficiale della Capitale all’effettiva evoluzione demografica e urbanistica consolidatasi sul territorio negli ultimi cinquant’anni. L’operazione archivia definitivamente il modello delle 155 zone urbanistiche risalente al 1977 – uno strumento ormai anacronistico rispetto alle dinamiche socio-economiche contemporanee – introducendo una classificazione basata su 332 quartieri urbani. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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