La svolta di Roma | 332 quartieri per indirizzare investimenti e servizi

Roma ha annunciato un piano che coinvolge 332 quartieri per indirizzare investimenti e servizi senza modificare i confini dei Municipi. La proposta non prevede la creazione di nuovi agglomerati urbani né cambiamenti nelle divisioni amministrative attuali. L’obiettivo è suddividere la città in aree più piccole per migliorare la distribuzione di risorse e servizi, mantenendo intatti i confini ufficiali dei Municipi. La decisione riguarda esclusivamente l’organizzazione interna della città.

Roma, 10 luglio 2026 – Non è la nascita formale di 177 nuovi agglomerati urbani, né tantomeno una redistribuzione dei confini politici o amministrativi dei 15 Municipi. Il riassetto cartografico approvato dal Campidoglio ( leggi qui ) risponde a un’esigenza diversa e più profonda: l’allineamento della mappatura ufficiale della Capitale all’effettiva evoluzione demografica e urbanistica consolidatasi sul territorio negli ultimi cinquant’anni. L’operazione archivia definitivamente il modello delle 155 zone urbanistiche risalente al 1977 – uno strumento ormai anacronistico rispetto alle dinamiche socio-economiche contemporanee – introducendo una classificazione basata su 332 quartieri urbani. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuova mappa di Roma: da Talenti all’Africano 332 quartieri urbani, 22 rioni e 100 zone funzionaliÈ stata presentata in Campidoglio la nuova mappa di Roma, che suddivide la città in 332 quartieri urbani, 22 rioni e 100 zone funzionali.

La Capitale ridisegnata, i quartieri raddoppiano: «Ora servizi più mirati»Roma ha presentato ufficialmente la nuova mappa dei quartieri, dopo quasi 50 anni di vecchi confini.

Temi più discussi: Via Salaria, la svolta dopo sei anni: riaperto il tratto tra via di Tor Fiorenza e via di Ponte Salario; Le 12 migliori pizze di Roma giuste giuste per l’estate 2026. E dove trovarle; Roma, c’è il no pure per Svilar: ora la svolta sugli acquisti; I comitati contro la svolta di Confindustria.

#PremioStrega2026 #MicheleMari è il vincitore dell'ottantesima edizione del Premio Strega con il libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi con 190 voti. La serata finale si è svolta nella piazza del Campidoglio di Roma. x.com

Greenwood alla Roma, la svolta: scendono in campo i FriedkinIl futuro dell’attaccante del Marsiglia si intreccia in maniera osmotica con le mosse della Roma: ecco come stanno le cose A tenere banco in queste roventi ore di calciomercato è sicuramente il futuro ... asromalive.it

L’Inter copia la Roma: svolta in corsiaInesorabile e senza soluzione di continuità, il mercato degli esterni potrebbe regalare non poche novità in casa Roma. Dopo aver blindato Wesley respingendo gli assalti dei tanti club interessati al b ... asromalive.it