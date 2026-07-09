La Capitale ridisegnata i quartieri raddoppiano | Ora servizi più mirati

Notizia in breve

Roma ha presentato ufficialmente la nuova mappa dei quartieri, dopo quasi 50 anni di vecchi confini. La delibera di Giunta, annunciata ieri in Campidoglio, ridefinisce i limiti delle zone urbanistiche. Nei prossimi giorni, la proposta sarà discussa e votata dall’Assemblea capitolina. La modifica prevede un ampliamento dei quartieri, con l’obiettivo di offrire servizi più specifici e rispondenti alle esigenze dei cittadini.