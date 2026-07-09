La Capitale ridisegnata i quartieri raddoppiano | Ora servizi più mirati

Da roma.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma ha presentato ufficialmente la nuova mappa dei quartieri, dopo quasi 50 anni di vecchi confini. La delibera di Giunta, annunciata ieri in Campidoglio, ridefinisce i limiti delle zone urbanistiche. Nei prossimi giorni, la proposta sarà discussa e votata dall’Assemblea capitolina. La modifica prevede un ampliamento dei quartieri, con l’obiettivo di offrire servizi più specifici e rispondenti alle esigenze dei cittadini.

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Addio alle vecchie zone urbanistiche: dopo quasi mezzo secolo Roma ridisegna i propri confini per rispondere alle mutate esigenze dei suoi cittadini. È stata presentata ieri in Campidoglio la delibera di Giunta sulla nuova mappa della città, che nelle prossime settimane passerà all’esame e al voto definitivo dell’Assemblea capitolina. Il rinnovato assetto, che mira a calibrare i servizi di prossimità sulla base di dati demografici aggiornati, aumenterà il numero dei quartieri romani di oltre il doppio (da 155 a 332), lascerà invariati i 22 rioni esistenti e individuerà 100 zone funzionali. «Con questa deliberazione compiamo un passo importante per conoscere meglio Roma e governarne il futuro – afferma il sindaco Roberto Gualtieri –. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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