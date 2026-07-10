La sua testa era completamente fuori dall’aereo è stato 5 minuti appeso nel vuoto a 600 all’ora | pezzo di motore rompe il finestrino di un aereo Ryanair i racconti choc dei passeggeri

Un pezzo di motore ha rotto il finestrino di un aereo Ryanair, facendo sporgere la testa di un passeggero all’esterno. I testimoni riferiscono che l’uomo è rimasto appeso nel vuoto per circa cinque minuti, a circa 600 kmh. L’aereo decollato da Salonicco ha continuato il volo verso Memmingen senza ulteriori incidenti. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite, ma il racconto di quanto accaduto è stato definito da alcuni come da scena da film horror.

“La sua testa era completamente fuori dall’aereo”. È da film horror il racconto dei passeggeri a bordo del volo Ryanair FR1879, decollato la mattina di venerdì 10 luglio 2026 dall’aeroporto di Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. Durante la fase di ascesa, a circa 6.000 metri di quota, un pezzo del motore destro del Boeing 737 si è staccato colpendo e frantumando il finestrino della cabina. La violenta decompressione ha parzialmente risucchiato all’esterno un cittadino serbo di 61 anni, salvato dal tempestivo intervento della moglie e degli altri passeggeri mentre il Boeing 737-800 affrontava una discesa d’emergenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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