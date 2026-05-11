Venerdì notte all’aeroporto internazionale di Denver, un uomo ha scavalcato la recinzione e si è trovato sulla pista mentre un aereo commerciale stava decollando. Secondo i testimoni, l’uomo è stato investito e ucciso dall’aereo in fase di accelerazione. I passeggeri a bordo del velivolo hanno riferito di aver pensato di morire bruciati durante l’incidente. L’autorità aeroportuale ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Venerdì notte, all’aeroporto internazionale di Denver, un volo commerciale in fase di accelerazione ha investito e ucciso un uomo che stava attraversando la pista. L’impatto, avvenuto mentre l’aereo viaggiava a oltre 230 kmh, ha innescato un principio d’incendio a un motore, costringendo i piloti ad abortire il decollo e a procedere con un’evacuazione d’emergenza mediante gli scivoli. Come riportato dalla Cnn, l’incidente mortale ha sollevato seri interrogativi sui protocolli di sicurezza dello scalo, evidenziando le enormi difficoltà nel sorvegliare una struttura che, per estensione, è grande il doppio dell’isola di Manhattan. La dinamica e l’audio dalla cabina di pilotaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un uomo scavalca la recinzione dell’aeroporto e viene ucciso da un aereo in decollo, i racconti choc dei passeggeri: “Ho pensato di morire bruciato”

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