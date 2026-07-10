Un carabiniere che partecipò ai soccorsi dopo la strage di via dei Georgofili a Firenze ha sviluppato problemi di salute legati all’inalazione di amianto. Durante le operazioni di soccorso, ha inalato polveri tossiche provenienti dalle macerie. Ora, i familiari hanno ricevuto un risarcimento di circa mezzo milione di euro. Il militare ha trascorso tutta la vita nelle forze dell’ordine, affrontando anche questa complicazione legata a quegli interventi.

Pesaro, 10 luglio 2026 – Ha passato una vita nei carabinieri. Tra gli interventi che hanno segnato la sua carriera e la sua vita c’è stato quello dopo la strage di via dei Georgofili, a Firenze, quando fu tra i primi a scavare tra le macerie per cercare i sopravvissuti. Ma in quel luogo devastato dall’esplosione c’erano, dispersi nell’aria, amianto e polveri pericolose. Anni dopo quel carabiniere è morto. Aveva 56 anni ed è stato ucciso da un mesotelioma pleurico. Oggi, dopo 13 anni di battaglia giudiziaria, il Tribunale di Pesaro ha stabilito che quella malattia è legata all’esposizione all’amianto in diverse occasioni durante il servizio e ha riconosciuto il maresciallo capo G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strage dei Georgofili. Carabiniere inalò amianto, mezzo milione ai familiari

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Complimenti al mio collega Giuseppe che ha ricevuto uno dei Fiorini d’Oro del comune di Firenze per il suo impegno nell'aver salvato diverse vite nella strage di via dei Georgofili, al centro storico di Firenze, nel 1993. #essercisempre #26giugno facebook.com - X x.com

Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti. Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati reddit