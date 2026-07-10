La strage dei Georgofili Carabiniere inalò amianto mezzo milione ai familiari

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un carabiniere che partecipò ai soccorsi dopo la strage di via dei Georgofili a Firenze ha sviluppato problemi di salute legati all’inalazione di amianto. Durante le operazioni di soccorso, ha inalato polveri tossiche provenienti dalle macerie. Ora, i familiari hanno ricevuto un risarcimento di circa mezzo milione di euro. Il militare ha trascorso tutta la vita nelle forze dell’ordine, affrontando anche questa complicazione legata a quegli interventi.

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Pesaro, 10 luglio 2026 – Ha passato una vita nei carabinieri. Tra gli interventi che hanno segnato la sua carriera e la sua vita c’è stato quello dopo la strage di via dei Georgofili, a Firenze, quando fu tra i primi a scavare tra le macerie per cercare i sopravvissuti. Ma in quel luogo devastato dall’esplosione c’erano, dispersi nell’aria, amianto e polveri pericolose. Anni dopo quel carabiniere è morto. Aveva 56 anni ed è stato ucciso da un mesotelioma pleurico. Oggi, dopo 13 anni di battaglia giudiziaria, il Tribunale di Pesaro ha stabilito che quella malattia è legata all’esposizione all’amianto in diverse occasioni durante il servizio e ha riconosciuto il maresciallo capo G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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