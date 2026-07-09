Il Ministero dovrà risarcire con 500 mila euro la famiglia di un carabiniere deceduto a 56 anni a causa dell’esposizione all’amianto. L’uomo aveva partecipato alle operazioni di recupero tra le macerie della strage dei Georgofili. La decisione arriva a tredici anni dalla morte, dopo un procedimento legale che ha accertato il nesso tra l’esposizione e il decesso. La famiglia ha ottenuto il risarcimento in sede giudiziaria.

Pesaro, 9 luglio 2026 – Ha scavato tra le macerie della strage dei Georgofili. Poi l’amianto lo ha ucciso. E tredici anni dopo la sua famiglia ha ottenuto giustizia. Il Tribunale di Pesaro ha riconosciuto come vittima del dovere un maresciallo capo dei carabinieri di Fano, morto a 56 anni per mesotelioma pleurico, il tumore killer legato all’esposizione all’amianto. Una sentenza ormai definitiva, perché non impugnata, che condanna il Ministero dell’Interno a riconoscere agli eredi circa 500mila euro tra speciale elargizione, assegni vitalizi e arretrati. La vicenda è stata resa nota dall’Osservatorio Nazionale Amianto, che ha assistito la famiglia con l’avvocato Ezio Bonanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scavò tra le macerie della strage dei Georgofili, carabiniere morto a 56 anni per l’amianto killer: il Ministero dovrà risarcire 500mila euro alla famiglia

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