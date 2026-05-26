Strage dei Georgofili conosciuta solo dal 33% degli studenti toscani | la Regione e i familiari delle vittime puntano sulla memoria per combattere le mafie

Solo un terzo degli studenti toscani conosce la strage dei Georgofili, avvenuta in via dei Georgofili. La notizia è stata condivisa durante un convegno a Firenze dedicato all'attentato mafioso, che ha coinvolto anche i familiari delle vittime. La Regione e i familiari sottolineano l'importanza di mantenere viva la memoria dell'evento per contrastare le attività mafiose.

Solo un allievo su tre in Toscana sa cosa sia accaduto in via dei Georgofili. Questo allarmante dato statistico emerge dalla città di Firenze, durante il convegno intitolato ‘Unaezeroquattro’, dedicato all’attentato mafioso. Secondo quanto riportato dalla testata Firenze e Dintorni, all’appuntamento hanno partecipato oltre quattrocento studenti e studentesse, riuniti per riflettere sul passato e costruire una nuova coscienza civile. Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana e assessora alla cultura della legalità, ha affrontato i numeri spiegando l’urgenza di riportare alla luce i fatti di cronaca del passato. “Purtroppo solo il 33%... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Georgofili, il 33° anniversario della strage: "Firenze tiene viva la memoria delle vittime"A 33 anni dalla strage di via dei Georgofili, Firenze organizza eventi tra il 26 e il 27 maggio per commemorare le vittime.

A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafieMercoledì 18 marzo 2026, alle 20, nell’Aula Magna dell’associazione Lucidafollia a Valenzano, si terrà “Versacci contro le mafie – Poetry Slam”.

Firenze ricorda il 33° anniversario della strage di via dei Georgofili: il programma delle iniziativeFirenze ricorda il 33° anniversario della strage di via dei Georgofili con un programma di iniziative istituzionali e culturali in programma tra il 26 e il 27 maggio. Momenti di memoria collettiva, sp ... 055firenze.it

Strage di via dei Georgofili: Firenze commemora il 33° anniversario con aperture e mostreMercoledì 27 maggio l'Accademia dei Georgofili ricorda l'attentato del 1993: previsti incontri, filmati e mostre d'arte. Ingresso libero ... gonews.it