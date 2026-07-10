Una nuova strada ha ridotto il traffico di mezzi pesanti nel centro di Sant’Angelo, ma ha causato un problema diverso. Ora lungo Via Pertini si accumulano rifiuti, creando una discarica a cielo aperto. La situazione si verifica nonostante l’apertura di questa via, che avrebbe dovuto alleviare la congestione. La presenza di rifiuti si nota nelle aree laterali e lungo i margini della strada, causando disagio tra i residenti.

Sembrava essere la risposta a una battaglia che andava avanti da anni. E, almeno in parte, lo è stata. Via Sandro Pertini ha alleggerito notevolmente il traffico di mezzi pesanti nel centro abitato di Sant’Angelo. Ma, insieme ai camion, è arrivato anche un nuovo problema: i bordi della carreggiata si sono trasformati in una sorta di discarica. La segnalazione è arrivata da un’abitante della zona. Da molti mesi, racconta, assiste al passaggio dei camion dei rifiuti che, attraversando la strada, lascerebbero volare plastiche e cartacce, trascinate dal vento e dall’alta velocità. Via Sandro Pertini era stata inaugurata il 15 aprile 2025. Si trattava di un progetto tanto atteso, pensato per rappresentare un’alternativa al trasporto dei rifiuti del Comune di Lucca verso lo stabilimento di Sistema Ambiente, situato tra Sant’Angelo e Nave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strada che doveva risolvere un problema ora ne crea un altro: rifiuti lungo Via Pertini

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