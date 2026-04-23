I Carabinieri di Gravina di Catania sono intervenuti a Mascalucia per rimuovere rifiuti abbandonati lungo una strada. L’operazione fa parte delle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dalla Sezione Radiomobile, che si occupa anche di tutela ambientale. La presenza delle forze dell’ordine in questa zona si ripete regolarmente per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme ambientali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo del territorio e tutela ambientale. A Mascalucia, l’attività quotidiana della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Gravina di Catania si conferma un punto di riferimento essenziale per la sicurezza locale. Il reparto, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, non si limita agli interventi d’emergenza, ma svolge anche un ruolo chiave nella prevenzione e repressione dei reati, compresi quelli legati all’ambiente. Il sospetto in via Tre Altarelli. Durante un servizio di pattuglia, l’attenzione dei militari è stata richiamata da un furgone fermo in via Tre Altarelli, in una zona residenziale caratterizzata da villette e terreni agricoli incolti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rifiuti scaricati lungo la strada a Mascalucia: intervento immediato dei Carabinieri

Notizie correlate

Va in fiamme Tir che trasporta rifiuti: immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, scatta la bonificaÈ andato a fuoco il rimorchio di un TIR fermatosi poco prima di Testaccio di Spoleto, all'interno del parcheggio di un noto ristorante della zona.

Giugliano, rifiuti pericolosi scaricati in strada: due dipendenti arrestati, scoperto sistema illecitoBlitz dei Carabinieri Forestali a Giugliano, dove due persone sono finite agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusate di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Lo smaltimento dei rifiuti elettronici nell’era della decarbonizzazione: il Ghana come esempio di paradosso informale; Sacchi di rifiuti all'esterno dei cassonetti, a Bari Vecchia scattano le multe per 8 ristoratori; Esperia, una discarica a cielo aperto lungo la Provinciale; Scarica rifiuti in strada e fugge: beccato e costretto a ripulire tutto.

Trentola Ducenta, rifiuti scaricati in strada: giovane incastrato dalle telecamereTrentola Ducenta (Caserta) – Le immagini non lasciano spazio a dubbi: sacchi di rifiuti scaricati lungo una strada periferica, in pieno giorno. È da quei ... pupia.tv

TRENTOLA DUCENTA - Incastrato dalle telecamere mentre scaricava sacchi di rifiuti: 24enne denunciato e patente ritirata11:07:49 È stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo una strada periferica. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Marcianise, al termine di un’att ... casertafocus.net

Sotto un tornante della Strada Cadorna sono stati scaricati quintali di rifiuti. Il sindaco: "Purtroppo il recupero non può essere fatto dagli operatori del servizio di nettezza urbana" Leggi l’articolo tinyurl.com/mshp527m - facebook.com facebook