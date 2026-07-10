Nel 1966, una coppia danese arrivò a Fano in viaggio di nozze, scegliendo Torrette come luogo per iniziare la loro vita condivisa. Sono trascorsi 60 anni da allora e la storia di Kurt e Winnie rappresenta un legame duraturo con il territorio. La coppia si stabilì in quella zona, dove ha vissuto per tutta la vita. La loro scelta di allora rimane un esempio di radicamento e di ricordo di un momento speciale.

Fano, 10 luglio 2026 – La prima volta arrivarono a Fano in viaggio di nozze. Era il 1966, si erano appena sposati e dalla Danimarca avevano scelto Torrette di Fano per cominciare la loro vita insieme. Sessant’anni dopo Kurt e Winnie sono ancora qui, nello stesso campeggio, con la stessa emozione di allora e con una storia che ormai attraversa tre generazioni. Kurt, nato il 23 settembre 1945, e Winnie, nata il 17 gennaio 1946, sono danesi di Holbæk. https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacapeter-stessa-spiaggia-spina-60-anni-y6azb916 Si sono sposati il 9 luglio del 1966. Si sono sposati il 9 luglio 1966 e proprio ieri hanno festeggiato al Camping Torrette le nozze di diamante, circondati dall’affetto della famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia di Kurt e Winnie, danesi, che 60 anni fa scelsero Torrette di Fano per iniziare la loro vita assieme

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