Durante un'intervista, Causio ha criticato Infantino per aver escluso dalla celebrazione del 1982 alcuni membri della squadra, accusandolo di averlo fatto perché è interista e perché in quella squadra c'erano molti juventini. La polemica riguarda la mancata partecipazione di alcuni ex giocatori alla commemorazione, con Causio che ha espresso il suo disappunto pubblicamente. La discussione si concentra sulla scelta di non invitare alcuni ex calciatori della nazionale vittoriosa nel 1982.

di Francesco Spagnolo Causio in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’ ripercorre anche la sua esperienza in bianconero con tanti ricordi e aneddoti. In un’intervista al Corriere della Sera a distanza di 44 anni dalla finale del Mondiale 1982, Causio ricorda i compagni scomparsi: « Dico tutti i giorni una preghiera per Gaetano Scirea, Paolo Rossi ed Enzo Bearzot», aggiungendo: «S ono molto religioso e penso sempre a loro tre, uomini, amici, calciatori straordinari ». Sulla longevità dei giocatori moderni, l’ex Juve riflette: « Alla mia epoca soltanto i portieri resistevano così a lungo, come dimostrò Dino Zoff proprio al Mundial spagnolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La stoccata di Causio ad Infantino: «Non ha invitato nessuno del 1982 perché lui è interista e in quella squadra c’erano tanti juventini»

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