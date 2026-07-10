Causio ha accusato Infantino di non aver invitato nessun campione dell’82, ipotizzando sia perché è interista. La dichiarazione è arrivata in un’intervista al Corriere della Sera, pochi giorni dopo il 44° anniversario della vittoria mondiale del 1982, quando l’Italia batté 3-1 la Germania in finale. La polemica tra i due prosegue da tempo e si è accesa con questa uscita, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle reazioni.

Il duello a distanza tra Causio e Infantino è la parte più pungente di una lunga intervista al Corriere della Sera, uscita a ridosso dell’11 luglio: quarantaquattro anni fa, in quella data, l’Italia batteva 3-1 la Germania nella finale del Mundial spagnolo. Ma prima della polemica c’è la fede e c’è il ricordo. “Dico tutti i giorni una preghiera per Gaetano, Paolo ed Enzo”, racconta l’ex ala, oggi 77enne. “Sono molto religioso e penso sempre a loro tre, uomini, amici, calciatori straordinari”. Sono Gaetano Scirea, Paolo Rossi ed Enzo Bearzot: il libero, l’attaccante e il ct di quella Nazionale, tutti scomparsi troppo presto. La longevità: “Solo i portieri resistevano, come Zoff”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Causio e la stoccata a Infantino: “Non ha invitato nessun campione dell’82, forse perché è interista”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sassuolo-Milan, ecco perché Maignan ha invitato i rossoneri a non andare dai tifosiDopo la partita tra Sassuolo e Milan, il portiere e capitano dei rossoneri ha chiesto ai compagni di dirigersi verso gli spogliatoi, evitando di...

Il matrimonio segretissimo di Gerry Scotti: chi è Gabriella Perino e perché non ha invitato nessunoGerry Scotti ha recentemente annunciato di aver celebrato un matrimonio in segreto con Gabriella Perino.