Causio e la stoccata a Infantino | Non ha invitato nessun campione dell’82 forse perché è interista

Da ilnapolista.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Causio ha accusato Infantino di non aver invitato nessun campione dell’82, ipotizzando sia perché è interista. La dichiarazione è arrivata in un’intervista al Corriere della Sera, pochi giorni dopo il 44° anniversario della vittoria mondiale del 1982, quando l’Italia batté 3-1 la Germania in finale. La polemica tra i due prosegue da tempo e si è accesa con questa uscita, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle reazioni.

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Il duello a distanza tra  Causio  e  Infantino  è la parte più pungente di una lunga intervista al  Corriere della Sera, uscita a ridosso dell’11 luglio: quarantaquattro anni fa, in quella data, l’Italia batteva 3-1 la Germania nella finale del Mundial spagnolo. Ma prima della polemica c’è la fede e c’è il ricordo. “Dico tutti i giorni una preghiera per Gaetano, Paolo ed Enzo”, racconta l’ex ala, oggi 77enne. “Sono molto religioso e penso sempre a loro tre, uomini, amici, calciatori straordinari”. Sono Gaetano Scirea, Paolo Rossi ed Enzo Bearzot: il libero, l’attaccante e il ct di quella Nazionale, tutti scomparsi troppo presto. La longevità: “Solo i portieri resistevano, come Zoff”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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