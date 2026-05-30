Gerry Scotti ha recentemente annunciato di aver celebrato un matrimonio in segreto con Gabriella Perino. La cerimonia si è svolta senza pubblicità né inviti pubblici, differenziandosi dal consueto stile dello spettacolo italiano. Non sono stati condivisi dettagli sull’evento né sono stati resi pubblici i nomi degli invitati. La coppia ha scelto di mantenere riservata la propria unione, senza comunicazioni ufficiali o conferme pubbliche.

Nel mondo dello spettacolo italiano, dove ogni evento viene annunciato con settimane di anticipo tra stories Instagram, esclusive ai settimanali e foto patinate, Gerry Scotti ha scelto la strada opposta. Il conduttore più amato della televisione italiana, volto storico di Mediaset e simbolo della tv generalista che ha accompagnato generazioni di telespettatori, ha sposato Gabriella Perino in assoluto silenzio. Nessun annuncio, nessuna festa, nessuna foto. Solo un “ sì ” pronunciato davanti a testimoni scelti quasi per caso, in un ufficio comunale di Milano. La notizia è emersa solo ora, a distanza di un anno e mezzo dalla celebrazione, grazie alle rivelazioni del settimanale Gente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il matrimonio segretissimo di Gerry Scotti: chi è Gabriella Perino e perché non ha invitato nessuno

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