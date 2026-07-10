Dal 1876, un osservatorio meteorologico situato in una località alpina monitora temperature e precipitazioni. La stazione, tra le più antiche, raccoglie dati che documentano le variazioni climatiche nel corso degli anni. Tra le registrazioni, spicca un archivio di nevicate che evidenzia cambiamenti nel clima delle Alpi. La struttura si definisce come la memoria della regione alpina.

Dal 1876 l’osservatorio di Balme misura temperature e precipitazioni: “Il nostro archivio delle nevi dimostra lo stravolgimento del clima”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - La stazione meteo più antica: “Da 150 anni con il naso all’insù, siamo la memoria delle Alpi”

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