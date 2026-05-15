Naso all' insù nel centro di Novara | aquiloni e dialetto per l' estate dei festival
Nel cuore di Novara, il centro storico si è trasformato con l’installazione di decorazioni aeree e tematiche, tra cui aquiloni. La città si prepara per l’estate con festival che coinvolgono la comunità locale, utilizzando anche il dialetto nei programmi e nelle attività. Le installazioni sono state posizionate in diverse zone del centro, creando un’atmosfera vivace e colorata. Questa iniziativa fa parte di un programma dedicato agli eventi estivi, che si svolgeranno nelle prossime settimane.
Il centro storico di Novara ha cambiato aspetto in questi giorni con l'installazione di una serie di decorazioni aeree e tematiche. L'iniziativa, promossa dall'assessorato alla cultura, punta a decorare le vie principali con aquiloni colorati e installazioni sospese, pensate per accompagnare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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