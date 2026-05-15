Naso all' insù nel centro di Novara | aquiloni e dialetto per l' estate dei festival

Nel cuore di Novara, il centro storico si è trasformato con l’installazione di decorazioni aeree e tematiche, tra cui aquiloni. La città si prepara per l’estate con festival che coinvolgono la comunità locale, utilizzando anche il dialetto nei programmi e nelle attività. Le installazioni sono state posizionate in diverse zone del centro, creando un’atmosfera vivace e colorata. Questa iniziativa fa parte di un programma dedicato agli eventi estivi, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

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