La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dalla difesa contro l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza. Si conclude così, almeno temporaneamente, uno dei procedimenti giudiziari più seguiti degli ultimi anni. La decisione riguarda il caso relativo alla società Sonrisa, giudicata abusiva. La sentenza definitiva ha confermato l'assenza di validità della richiesta di revisione, chiudendo di fatto questa fase del procedimento giudiziario.

Si chiude, almeno per il momento, uno dei capitoli giudiziari più seguiti e discussi degli ultimi anni. La Corte di Cassazione (quarta sezione penale) ha respinto i ricorsi presentati dalla difesa contro l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza. Diventa così definitiva la confisca della Sonrisa, la celebre struttura ricettiva di Sant'Antonio Abate nota al grande pubblico come il "Castello delle Cerimonie". La decisione arriva a sorpresa, ribaltando anche le aspettative della vigilia che vedevano un parere favorevole della stessa Procura Generale. In una nota è il collegio difensivo della famiglia Polese a ricostruire i fatti giudiziari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «La Sonrisa è abusiva», la Cassazione rigetta il ricorso per la revisione del processo

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