Doppia sconfitta giudiziaria per i proprietari della Sonrisa, il complesso dove si sono celebrati migliaia e migliaia di matrimoni nel corso dei decenni e che ha chiuso i battenti alcune settimane fa, dopo che il Comune di Sant’Antonio Abate, a seguito della confisca determinata dall’accertamento con sentenza definitiva del reato di lottizzazione abusiva, aveva revocato le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale. Sul versante penale, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza definitiva a suo tempo emessa dal Tribunale di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - La Sonrisa, doppia sconfitta giudiziaria: la Cassazione respinge la richiesta di revisione del processo

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