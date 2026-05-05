La famiglia Polese ha presentato una nuova richiesta di revisione per la confisca del Grand Hotel. La procedura si basa sulla possibilità di annullare la confisca attraverso la prescrizione. I legali incaricati di seguire il ricorso sono stati incaricati di rappresentare gli interessi della famiglia nel procedimento giudiziario. La decisione finale sarà presa dai giudici competenti dopo aver esaminato le nuove istanze.

? Cosa scoprirai Come può la prescrizione annullare la confisca del Grand Hotel?. Chi sono i legali che guidano il ricorso della famiglia Polese?. Perché il Comune non può ancora usare le licenze della struttura?. Cosa accadrà al patrimonio pubblico dopo la decisione della Cassazione?.? In Breve Avvocati Paturzo e Castaldo difendono Agostino Polese contro il sequestro del 2016.. La Cassazione deciderà sui ricorsi della famiglia Polese il prossimo 9 luglio.. La sindaca Ilaria Abagnale gestisce il passaggio di proprietà al Comune.. Il Tar ha sospeso l'ordinanza comunale per il ritiro delle licenze commerciali.. L’avvocato Dario Vannetiello ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Sonrisa: nuova richiesta di revisione per la confisca del Grand Hotel

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