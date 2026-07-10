La sfida di Mister 201 gol | Farò il direttore sportivo

Un ex giocatore, noto per aver segnato 201 gol tra campionato e coppa, annuncia che diventerà direttore sportivo. Durante la carriera, ha vinto un campionato e segnato 24 gol in competizioni ufficiali. Ora, dopo aver dimostrato di essere ancora competitivo in campo, passerà a un ruolo dirigenziale. La sua esperienza e il suo contributo come trascinatore della squadra sono stati evidenti, ma si prepara a gestire le attività sportive da una posizione diversa.

Come si fa a passare da un campionato (vinto) segnando praticamente sempre (24 gol in tutto, Coppa inclusa), dimostrandosi ancora ampiamente all’altezza della situazione, fare da trascinatore per tutta la squadra. al ritiro? Un ritiro “attivo“ perché Luca Lovece, 38 anni a ottobre, dopo aver contribuito all’immediato ritorno in Promozione del suo Biassono ha deciso di appendere le scarpette al chiodo ma di restare nell’ambiente calcio e mettere a disposizione la sua esperienza per iniziare una nuova avventura, quella da direttore sportivo. Ovviamente a Biassono. "Perché per me Biassono è casa" dice più di una volta “Mister 201 gol“ in carriera ("Sì, li ho contati tutti dal primo all’ultimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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