Atalanta via libera all’addio di D’Amico | la Roma è pronta a chiudere per il nuovo direttore sportivo

La società di calcio ha annunciato ufficialmente che Tony D’Amico lascerà il suo ruolo. La Roma sta preparando il comunicato per ufficializzare l’arrivo del nuovo direttore sportivo. Nessun dettaglio sui tempi o sui termini dell’accordo. La decisione di D’Amico di lasciare la squadra è stata comunicata oggi. La società ha ringraziato il dirigente per il lavoro svolto finora. La Roma si sta concentrando sulla fase finale delle trattative per il nuovo incarico.

Atalanta, ufficiale l’addio di Tony D’Amico: la Roma adesso prepara l’annuncio del nuovo direttore sportivo. L’Atalanta e Tony D’Amico si separano ufficialmente. Una decisione che arriva al termine di giorni in cui si era già percepita la possibilità dell’addio: il direttore sportivo, infatti, era sempre più vicino a lasciare il club nerazzurro, come emerso dalle indiscrezioni filtrate nelle ultime ore. La scelta ora è definitiva e segna la fine del percorso di D’Amico a Bergamo, dove aveva contribuito alla crescita del progetto tecnico negli ultimi anni. Il comunicato del club nerazzurro: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano COMUNICATO – “Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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