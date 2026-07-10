La sesta legge elettorale in trent’anni e anche questa è fatta per chi governa
L’Italia si appresta ad approvare la sesta legge elettorale in trent’anni, nota come “Melonellum”, sostenuta dalla maggioranza di centrodestra e prevista in discussione alla Camera dal 26 giugno. La legge mira a garantire la stabilità dei governi attraverso nuove regole di voto.
L’Italia si prepara a cambiare, per la sesta volta in trent’anni, le regole con cui sceglie i propri rappresentanti. Il “Melonellum”, il nuovo disegno di legge elettorale sostenuto dalla maggioranza di centrodestra e calendarizzato alla Camera dal 26 giugno, si propone ufficialmente di garantire la stabilità dei governi. Ma, come spesso accade nella storia istituzionale italiana, la riforma sembra cucita addosso a chi attualmente detiene il potere, sollevando un aspro dibattito tra i giuristi. La proposta di legge smantella l’attuale sistema misto (il Rosatellum) per introdurre un proporzionale corretto da un massiccio premio di maggioranza: 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera la soglia del 42% dei voti validi. 🔗 Leggi su Tpi.it
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