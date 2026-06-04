Il primo giugno si sono svolte le elezioni politiche in Etiopia. La notizia potrebbe essere passata inosservata a chi non segue attentamente gli eventi nel continente africano. I dettagli sui candidati alla presidenza e sui risultati non sono stati ancora resi noti. La partecipazione e l’affluenza alle urne non sono state specificate. La consultazione elettorale si è svolta senza particolari incidenti segnalati. Non ci sono informazioni disponibili sui nomi dei candidati o sulle modalità di voto adottate.

di Francesco Vietti, antropologo Il primo giugno si sono tenute le elezioni politiche in Etiopia. Se non lo sapevate e non avete idea di chi fossero i candidati alla presidenza, non vi preoccupate: siete in buona compagnia. Non solo tra i cittadini che seguono normalmente la politica internazionale, ma sospetto anche tra i giornalisti e i politici di professione, e persino tra noi lettori del Fatto, ben pochi saprebbero rispondere a questa semplice domanda: conosci il nome di almeno un attuale leader politico dell’Africa sub-sahariana? Quanto al Nordafrica, l’orribile omicidio di Giulio Regeni dovrebbe averci almeno reso tutti consapevoli che in Egitto sia al potere da qualche anno il generale Abdel Fattah al-Sisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sapevate del recente voto elettorale in Etiopia? Forse perché non vi siete mai chiesti chi governa in Africa

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