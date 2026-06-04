Sapevate del recente voto elettorale in Etiopia? Forse perché non vi siete mai chiesti chi governa in Africa
Il primo giugno si sono svolte le elezioni politiche in Etiopia. La notizia potrebbe essere passata inosservata a chi non segue attentamente gli eventi nel continente africano. I dettagli sui candidati alla presidenza e sui risultati non sono stati ancora resi noti. La partecipazione e l’affluenza alle urne non sono state specificate. La consultazione elettorale si è svolta senza particolari incidenti segnalati. Non ci sono informazioni disponibili sui nomi dei candidati o sulle modalità di voto adottate.
di Francesco Vietti, antropologo Il primo giugno si sono tenute le elezioni politiche in Etiopia. Se non lo sapevate e non avete idea di chi fossero i candidati alla presidenza, non vi preoccupate: siete in buona compagnia. Non solo tra i cittadini che seguono normalmente la politica internazionale, ma sospetto anche tra i giornalisti e i politici di professione, e persino tra noi lettori del Fatto, ben pochi saprebbero rispondere a questa semplice domanda: conosci il nome di almeno un attuale leader politico dell’Africa sub-sahariana? Quanto al Nordafrica, l’orribile omicidio di Giulio Regeni dovrebbe averci almeno reso tutti consapevoli che in Egitto sia al potere da qualche anno il generale Abdel Fattah al-Sisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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