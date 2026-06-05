I giudici hanno archiviato per la sesta volta in trent’anni l’accusa di aver coinvolto l’ex leader politico e un ex senatore in attività criminali legate alla mafia. Secondo il giudice, non ci sono prove di contatti o coinvolgimenti con Cosa nostra o di partecipazione alle stragi del 1993-94. Nonostante l’archiviazione, i pubblici ministeri continuano a indagare su eventuali collegamenti.

Marcello Dell’Utri è stato archiviato per l’ennesima volta dall’accusa di avere ordinato le stragi di mafia del biennio 1993-1994 (compiute a Roma, Firenze e Milano). Il decreto è stato firmato dal gip fiorentino Patrizia Martucci lo scorso 15 gennaio 2026, ma la notizia è emersa, in modo quasi casuale, solo ieri. In realtà gli avvocati dell’ex senatore e di Silvio Berlusconi lo hanno scoperto circa tre settimane fa. Ma il pool dei legali ha deciso di non diffondere la notizia per «tenere i toni bassi» ed evitare lo strepitus mediatico. Lo stesso che ha accompagnato tutti i passaggi dell’inchiesta. Per anni alcuni quotidiani hanno raccontato come procedessero le indagini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mafia, sesta archiviazione in trent’anni però i pm non si arrendono su Berlusconi

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