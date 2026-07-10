La Regione ha stanziato i fondi necessari per completare i lavori di restauro della scuola Mannozzi, situata nel centro di Monsummano. I lavori si concluderanno entro il 2027, consentendo il ritorno dei bambini all'edificio originario dell’asilo. Attualmente, i piccoli sono ospitati nelle ex Arinci, mentre la scuola e alcuni uffici comunali si trovano sopra l’edificio in fase di ristrutturazione. La sindaca ha confermato la data prevista per il rientro.

"Nel 2027 i bambini trasferiti alle ex Arinci torneranno alla loro sede dell’asilo Mannozzi", parola di sindaco. È felice la prima cittadina di Monsummano Simona De Caro, della fine dei lavori all’edificio che ospita la scuola materna dietro il palazzo comunale e, sopra di essa alcuni uffici del municipio. La svolta decisiva per il futuro della scuola dell’infanzia Mannozzi sono stati il milione e 174mila euro stanziati dalla Regione Toscana per concludere i lavori avviati 3 anni fa che riguardavano proprio l’efficientamento energetico, il restauro e i lavori per rendere la scuola antisismica. La notizia principale emerge dall’approvazione della seconda variazione di bilancio del Consiglio regionale della Toscana, che ha iniettato risorse fresche sul territorio pistoiese con l’intervento più significativo proprio per l’asilo monsummanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La scuola Mannozzi. C’è la svolta decisiva. Dalla Regione i soldi per finire il restauro

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