Edicole ecco la svolta Più fondi per la rinascita Dalla Regione Toscana 450mila euro

La Regione Toscana ha annunciato un finanziamento di 450mila euro destinato alle edicole, con l’obiettivo di sostenere la loro rinascita. La decisione arriva in un momento di attenzione verso questo settore, con un bando specifico che mira a favorire interventi di miglioramento e sviluppo. La somma verrà distribuita alle edicole che presenteranno progetti ritenuti idonei, nell’ambito di un piano di sostegno approvato di recente.

Firenze, 22 aprile 2026 – Tempo di bilancio e di rilancio per il bando a sostegno delle edicole. A fare il punto sui finanziamenti 2025 e a presentare le iniziative per il 2026 sono stati ieri il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessora all’informazione e comunicazione, Cristina Manetti. In sostanza dopo i 300mila euro dell’anno scorso dedicati alle aree interne, la Regione porterà a 450mila euro la dotazione dell’avviso pubblico 2026. Un aumento sostanzioso e grazie al quale si punta a estendere la platea dei beneficiari anche alle zone urbane e alle città. I finanziamenti del 2025 sono andati a 194 Comuni ‘marginali’ della regione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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