La Regione ha assegnato oltre 300.000 euro al Comune di Grosseto per il restauro delle ex Terme Leopoldine. La somma deriva da fondi regionali destinati alla riqualificazione dell’area. La decisione è stata comunicata dalla Regione, che ha confermato il finanziamento come risultato di un intervento volto a sostenere il progetto di recupero. Nessuna informazione è stata fornita su tempistiche o dettagli specifici del progetto.

Grosseto, 9 luglio 2027 – “Oltre 300mila euro per il Comune di Grosseto grazie al nostro lavoro: abbiamo mantenuto la promessa di portare la voce della Maremma in Consiglio regionale. Siamo riusciti, grazie agli emendamenti alla variazione di bilancio di giugno 2026, ad ottenere finanziamenti che riguardano il restauro delle ex Terme Leopoldine di Roselle, intervento architettonico molto sentito dalla popolazione locale, ed un altro intervento per il completamento del muro di via di Mezzo a Batignano, manufatto molto caro agli abianti. Confermiamo, nei fatti, l’attenzione per il territorio e per quelle località più decentrate, per quei borghi che rappresentano una delle ricchezze della Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fondi dalla Regione per le ex Terme leopoldine. A Grosseto arrivano soldi per il restauro

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