La Scozia è diventata una meta molto richiesta dalle famiglie, grazie alle atmosfere ispirate alle avventure di Harry Potter. Le location che richiamano le ambientazioni dei libri e dei film attirano visitatori di tutte le età. Molti viaggiatori scelgono di esplorare castelli, foreste e villaggi che ricordano le scene più iconiche della saga. La regione registra un aumento di presenze di famiglie in cerca di esperienze legate alla famosa serie fantasy.

La Scozia, da qualche anno, è diventata una delle mete più desiderate dalle famiglie e la ragione è tra le pagine di una delle saghe più famose al mondo: quella di Harry Potter! La Scozia, con la sua natura immersiva e prepotente, con alcuni panorami mozzafiato ma anche con le intime e misteriose stradine di Edimburgo, sono presenti sia nei libri che come location dei film, ed infine hanno fatto da sfondo alla scrittrice, J.K..Rowling, durante la sua impresa. La Scozia è ormai diventata il magico mondo di Harry Potter: dai vicoli di Edimburgo fino ai paesaggi delle Highlands. Questi luoghi meravigliosi, da un lato ci portano a dove l’autrice ha scritto ed ha tratto ispirazione e dall’altro dove i film sono stati girati (in parte). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - LA SCOZIA PER FAMIGLIE: SULLE TRACCE DI HARRY POTTER

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