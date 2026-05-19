Gracie Cochrane, attrice che interpretava la sorella di Ron nella serie di Harry Potter, ha annunciato di aver lasciato il cast a causa di “circostanze impreviste”. La sua decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza specificare ulteriori dettagli. La notizia si aggiunge a una serie di difficoltà che coinvolgono HBO, l’emittente responsabile della produzione. La sua partenza segna un cambiamento nel cast della serie, senza indicazioni sulle ripercussioni future.

Gracie Cochrane che interpreta la sorella di Ron nella serie di Harry Potter ha deciso di abbandonare la serie per "circostanze impreviste": continuano i problemi per HBO Così il cast si trova già di fronte ad un importante cambiamento tra la prima e la seconda stagione, infattiVarietyriferisce che l’attrice verrà sostituita.Lla notizia è stata poi confermata dai produttori di HBO attraverso un comunicato. Mentre le riprese della prima stagione stanno per concludersi e gli episodi dovrebbero uscire nel 2027 in Italia,Gracie e la famiglia hanno dichiarato che “a causa di circostante impreviste” l’attrice abbandonerà il ruolo della sorella di Ron Wasley. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Harry Potter, Gracie Cochrane lascia la serie per “circostanze impreviste”

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