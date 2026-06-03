Il cielo di Bologna si prepara a essere attraversato da uno spettacolo di droni dedicato a Harry Potter, in occasione dei 25 anni di magia. L’evento è organizzato da Warner Bros. e coinvolgerà un show aereo con luci e figure che rappresentano i personaggi e le scene della saga. La performance si svolgerà in una data specifica, visibile dal centro della città, e coinvolgerà un numero significativo di droni.

Il cielo di Bologna sta per illuminarsi con la magia di Hogwarts! In occasione delle celebrazioni per i 25 Anni di Magia, Warner Bros. Discovery Global Experiences e Fever sono liete di annunciare l'arrivo a Bologna di ™, una performance all'aperto che ridefinisce il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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DroneArt Show: Harry Potter en otras partes del mundo

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First-ever 'Harry Potter' drone show coming to Indianapolis this fall | Here's how to get ticketsExperience the magic of Harry Potter with an open-air drone show at Indiana State Fairgrounds, featuring 1,200 drones, live music, and food and drinks. msn.com

DroneArt Show: Harry Potter™ brings a first-of-its-kind open-air drone spectacle to selected cities worldwideLOS ANGELES, April 21, 2026 /PRNewswire/ -- Warner Bros. Discovery Global Experiences and Fever, the world's leading tech platform for discovering culture and live entertainment, are proud to announce ... morningstar.com