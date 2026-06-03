DroneArt Show | Harry Potter

Da bolognatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il cielo di Bologna si prepara a essere attraversato da uno spettacolo di droni dedicato a Harry Potter, in occasione dei 25 anni di magia. L’evento è organizzato da Warner Bros. e coinvolgerà un show aereo con luci e figure che rappresentano i personaggi e le scene della saga. La performance si svolgerà in una data specifica, visibile dal centro della città, e coinvolgerà un numero significativo di droni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cielo di Bologna sta per illuminarsi con la magia di Hogwarts! In occasione delle celebrazioni per i 25 Anni di Magia, Warner Bros. Discovery Global Experiences e Fever sono liete di annunciare l'arrivo a Bologna di ™, una performance all'aperto che ridefinisce il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DroneArt Show: Harry Potter en otras partes del mundo

Video DroneArt Show: Harry Potter en otras partes del mundo

Notizie e thread social correlati

Harry Potter: QUEL personaggio avrà un ruolo chiave nella stagione 2 dello showIn vista della seconda stagione, uno dei personaggi della serie avrà un ruolo più centrale.

DroneArt Show Bari arriva allo Stadio San Nicola: musica classica e uno show di luci aeree su larga scalaUn nuovo spettacolo di luci e musica si è svolto allo Stadio San Nicola di Bari, dove si è tenuto il DroneArt Show, prodotto da Fever e Nova Sky...

Temi più discussi: DroneArt Show: Harry Potter™ all’Ippodromo di Vinovo; Harry Potter illumina il cielo di Torino: arriva lo spettacolo con 1.200 droni che sta conquistando il mondo; Cosa fare a Torino questo weekend con i bambini (6-7 giugno); Vinovo, domani parte la stagione delle notturne: otto corse dalle 20:00 e prima serata di intrattenimento.

droneart show droneart show harry potterFirst-ever 'Harry Potter' drone show coming to Indianapolis this fall | Here's how to get ticketsExperience the magic of Harry Potter with an open-air drone show at Indiana State Fairgrounds, featuring 1,200 drones, live music, and food and drinks. msn.com

DroneArt Show: Harry Potter™ brings a first-of-its-kind open-air drone spectacle to selected cities worldwideLOS ANGELES, April 21, 2026 /PRNewswire/ -- Warner Bros. Discovery Global Experiences and Fever, the world's leading tech platform for discovering culture and live entertainment, are proud to announce ... morningstar.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web