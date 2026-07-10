Il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza 2024 evidenzia un miglioramento dell’assistenza sanitaria in molte regioni italiane, ma la differenza tra Nord e Sud rimane significativa. La distanza tra le aree più avanzate e quelle con minori servizi sanitari si mantiene elevata, nonostante alcuni progressi. Il rapporto, realizzato dal ministero della Salute, mostra come in alcune zone le prestazioni siano ancora insufficienti rispetto agli standard nazionali.

L’assistenza sanitaria fa passi avanti in quasi tutte le regioni, ma non basta perché la forbice tra Nord e Sud Italia resta troppo ampia. Questo è il quadro che emerge dal Monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) relativo all’anno 2024, realizzato dal ministero della Salute. In testa, con la migliore assistenza in tema di sanità offerta ai cittadini, restano Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Dalla parte opposta ci sono tre regioni del Sud, nelle quali l’assistenza sanitaria è sui livelli più bassi in Italia: sono Calabria, Sicilia e Molise. Ci sono comunque dei dati positivi, come il miglioramento delle cure sul territorio e della prevenzione, oltre alla sufficienza raggiunta da tutte le regioni sull’assistenza ospedaliera. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - La Sanità divide in due l’Italia: per le cure resta il gap tra Nord e Sud

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Il Servizio Sanitario Nazionale: una conquista sociale da difendere

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