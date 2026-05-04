L’Italia sta vivendo un cambiamento climatico improvviso: al nord si registrano piogge frequenti e temperature in calo, mentre al sud si avverte la presenza dello scirocco che fa salire i termometri. L’alta pressione, che aveva caratterizzato le settimane precedenti, si è indebolita, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più variabili. La situazione si mantiene in costante evoluzione, con condizioni diverse a seconda delle regioni.

Continua l’altalena meteo sull’Italia. Dopo un weekend di bel tempo, questa settimana sarà caratterizzata da una forte dinamicità: l’alta pressione che ha dominato la scena nelle scorse settimane è ormai un ricordo. A cambiare le carte in tavola sono le perturbazioni provenienti dal Nord Europa, dirette verso il Mediterraneo, che porteranno piogge intense e un sensibile calo delle temperature. A spiegare cosa accadrà è Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, secondo cui nei prossimi giorni si registrerà un’anomalia termica: molte regioni del Nord potrebbero sperimentare temperature ben più basse rispetto alla media dell’intero mese di aprile.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il meteo impazzito divide in due l’Italia: al nord piogge e temperature in picchiata, mentre al sud arriva lo scirocco e fa impennare le colonnine di mercurio

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