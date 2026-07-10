Venerdì 10 luglio, durante una puntata de La Ruota della Fortuna, tre concorrenti si sono sfidati fino all'ultimo round con cifre molto alte. La trasmissione si è conclusa con una vincita significativa, che ha lasciato i partecipanti sorpresi. Uno di loro ha commentato che avrebbe dovuto tornare a casa in mutande. La puntata si è distinta per l'intensità della competizione e l'importo finale raggiunto.

Serata incredibile quella di venerdì 10 luglio a La Ruota della Fortuna, giocata fino all’ultimo in modo super agguerrito dai tre concorrenti, ognuno con una cifra da capogiro all’ultimo round. Alla fine la vincita di Andrea batte ogni record, almeno in questa edizione, e lascia completamente senza parole sia Gerry Scotti che Samira Lui. Ma tutto lo studio esplode di entusiasmo per la bravura (e la simpatia) del concorrente di La Spezia. La Ruota della Fortuna, cosa è successo in puntata. La serata a La Ruota della Fortuna è cominciata come sempre con l’ingresso del conduttore sulle note dei Fortuna Five. Gerry Scotti, particolarmente divertito dalla scelta musicale (gli Spandau Ballet) ha scherzato su una misteriosa “spia” che sembrerebbe conoscere tutte le canzoni che ama di più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la vincita monstre sconvolge Samira e Gerry: “Andiamo a casa in mutande”

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