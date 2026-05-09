La puntata del 9 maggio de La Ruota della Fortuna scorre o, per meglio dire, corre, per arrivare in tempo all’appuntamento con Maria De Filippi e il programma Amici. Gerry Scotti e Samira Lui snelliscono il gioco per lasciare spazio alla prima serata e alla sfida fra i talenti, ma non risparmiano battute e balletti. La Ruota della Fortuna, Anastasia vince tutto. Nella puntata del 9 maggio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti regala una nuova occasione ai concorrenti che in passato sono stati particolarmente sfortunati. Ad affiancarlo Samira Lui, splendida con un vestito a pois e i capelli ricci sciolti lungo le spalle. Se con il Grande Fratello Vip, La Ruota della Fortuna si allunga, come accade tutte le sere, terminando alle 22, quando in onda c’è Amici il discorso è diverso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre e Samira Lui si scatena. Poi la maxi vincita

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La ruota della fortuna, l'annuncio di Gerry Scotti sulla grande novità riguardante i premi

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