La Ruota della Fortuna Samira Lui commossa per la vincita | Sono rimasta senza parole

Da dilei.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Ruota della Fortuna è andata in onda come di consueto con la puntata del 10 giugno 2026: l’intro è affidata alla band Fortuna Five, e Gerry Scotti, il conduttore, ha dato il benvenuto agli spettatori e al pubblico in studio. Un’atmosfera incredibile, creata come sempre dalla band: a giocare sono stati il Campione Lorenzo da Terni e gli sfidanti Martina, dalla provincia di Cagliari, e Fabrizio da Roma (anche se è originario di Crotone). La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 10 giugno. Prima di dare il via alle manche, Gerry Scotti ha fatto le presentazioni di rito: le domande al Campione in carica (tra cui sugli hobby, e Lorenzo ha svelato di giocare a scacchi, suonare il pianoforte e studiare fisica, tutte cose molto “semplici” dopo 8 ore di lavoro). 🔗 Leggi su Dilei.it

la ruota della fortuna samira lui commossa per la vincita sono rimasta senza parole
© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa per la vincita: “Sono rimasta senza parole”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Choc a la Ruota della Fortuna, Samira Lui si è...

Video Choc a la Ruota della Fortuna, Samira Lui si è...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre e Samira Lui si scatena. Poi la maxi vincita

La Ruota della Fortuna, Samira Lui in forma e senza freni: “Fanno paura”Il 23 aprile 2026 è andata in onda una nuova puntata di La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti.

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Lorenzo alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Samira Lui attrice, l'idea di Gerry Scotti: Pieraccioni te lo avrebbe proposto. Poi il consiglio sull'amore; La ruota della fortuna: Ludovica alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non si tiene: Mi chiamavano il furetto. Poi si emoziona: Vi sono profondamente grato.

ruota della fortuna la ruota della fortunaLa Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa per la vincita: Sono rimasta senza paroleGrande vincita nella puntata del 10 giugno de La Ruota della Fortuna: l’emozione di Samira Lui per la nuova Campionessa Martina ... dilei.it

ruota della fortuna la ruota della fortunaLa Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa: Che emozione, non ci credo, finisce tra lacrime fuori controlloLa puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 10 giugno 2026 si è conclusa con la commozione di Samira Lui, ma non è stata l'unica a non trattenersi ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web