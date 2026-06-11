La Ruota della Fortuna è andata in onda come di consueto con la puntata del 10 giugno 2026: l’intro è affidata alla band Fortuna Five, e Gerry Scotti, il conduttore, ha dato il benvenuto agli spettatori e al pubblico in studio. Un’atmosfera incredibile, creata come sempre dalla band: a giocare sono stati il Campione Lorenzo da Terni e gli sfidanti Martina, dalla provincia di Cagliari, e Fabrizio da Roma (anche se è originario di Crotone). La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 10 giugno. Prima di dare il via alle manche, Gerry Scotti ha fatto le presentazioni di rito: le domande al Campione in carica (tra cui sugli hobby, e Lorenzo ha svelato di giocare a scacchi, suonare il pianoforte e studiare fisica, tutte cose molto “semplici” dopo 8 ore di lavoro). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa per la vincita: “Sono rimasta senza parole”

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Da questa sera anche ad Affari Tuoi, come ne La Ruota della Fortuna, ci sarà come premio l'auto. Nello specifico sarà il SUV Opel Mokka (mentre nel programma con Gerry Scotti si varia tra Panda e 500). Chi sarà il primo a vincerla? #Affarituoi x.com

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