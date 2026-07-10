Il club sta cercando un esterno sinistro d’attacco, ma finora non ha effettuato acquisti significativi, rimanendo meno attivo rispetto ad altre squadre come il Napoli. La rosa non è molto ampia e l’assenza di un giocatore come Massara, ora alla Juventus, riduce le possibilità di confronto diretto con il mercato. La ricerca si concentra su diversi profili, tra cui Ndoye, Lang e Garnacho, mentre il tecnico potrebbe essere soggetto a pressioni interne a causa della mancanza di nuovi innesti.

Speriamo che il Gasp stavolta non si arrabbi: non ha nemmeno più Massara ( ora alla Juve ) su cui potersi sfogare. Sì, perché la spasmodica ricerca di un esterno sinistro d’attacco sta diventando ancora più spasmodica e per ora i giallorossi non sono tanto più attivi del Napoli sul mercato e non hanno nemmeno l’impiccio di una rosa extralarge. Dunque, su chi andare? I nomi sono tanti, da Lang (che piace alla Fiorentina) a Ndoye, Garnacho e Nusa. Praticamente hanno chiesto la lista a Manna. Roma, si allontana Greenwood. Spiega Daniele Aloisi sul Messaggero: “ La telenovela Greenwood si avvia verso la conclusione, anche se i giallorossi rimangono spettatori (così come l’Atletico Madrid) poiché il Marsiglia è ancora in attesa delle garanzie bancarie da parte del Fenerbahce che dovrebbe mettere sul piatto quasi 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La Roma e l’ala sinistra: Greenwood li ha lasciati a piedi. Piacciono Ndoye, Lang e Garnacho (ricorda qualcosa?)

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