Greenwood va al Fenerbahçe? La Roma ha già l' alternativa | Ndoye

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma sta valutando un’alternativa a Mason Greenwood, che sembra allontanarsi dal club. La società ha messo nel mirino Ndoye, giocatore che potrebbe rafforzare l’attacco. Nel frattempo, Greenwood non è più considerato una pista concreta e il club sta esplorando altre opzioni per rinforzare la rosa. La trattativa con Ndoye è in fase di valutazione, mentre non ci sono ancora annunci ufficiali.

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Mentre l’ombra di Mason Greenwood si allontana dai radar di Trigoria, i riflettori della Roma si spostano rapidamente verso Nord, direzione Nottingham, nel Regno Unito, illuminando un profilo che vive da protagonista i clamori del Mondiale e ha freschezza atletica e imprevedibilità: Dan Ndoye, profondo conoscitore della Serie A dopo l’esperienza forte al Bologna, è l’uomo di nuovo in cima ai pensieri giallorossi per la fascia destra alta. Nel teatro a cielo aperto del calciomercato, il club dei Friedkin sceglie la strada del buon senso e non si lascia coinvolgere in aste o giochi al rialzo per l’inglese (ora destinato al Fenerbahce che gli garantirebbe 7-8 milioni d’ingaggio a stagione), spostando il mirino su un giocatore come lo svizzero che ha già dato prova nel nostro campionato di concretezza, velocità e versatilità tattica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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