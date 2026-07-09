Greenwood va al Fenerbahçe? La Roma ha già l' alternativa | Ndoye

Notizia in breve

La Roma sta valutando un’alternativa a Mason Greenwood, che sembra allontanarsi dal club. La società ha messo nel mirino Ndoye, giocatore che potrebbe rafforzare l’attacco. Nel frattempo, Greenwood non è più considerato una pista concreta e il club sta esplorando altre opzioni per rinforzare la rosa. La trattativa con Ndoye è in fase di valutazione, mentre non ci sono ancora annunci ufficiali.