Roma addio Greenwood | adesso per Gasperini c' è Ndoye

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha ufficialmente abbandonato l'acquisto di Mason Greenwood a causa di una richiesta economica troppo elevata, con il cartellino valutato circa 50 milioni di euro. La società ha deciso di non partecipare a aste improbabili e di concentrarsi su altri obiettivi di mercato. Nel frattempo, il tecnico Gasperini ha scelto Ndoye come nuovo rinforzo per la squadra.

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Il sogno Mason Greenwood è svanito sotto i colpi di una richiesta di ingaggio inarrivabile per le casse giallorosse, in aggiunta a un costo del cartellino da 50 milioni di euro e dintorni, e così la Roma ha deciso di chiudere questo capitolo rinunciando a improbabili aste, e provare ad aprirne un altro. Il neo ds Tony D'Amico si sta guardando in giro e tra i profili interessanti e apprezzati c'è quello di Dan Ndoye. Lo svizzero, ancora protagonista ai Mondiali con la sua nazionale, conosce bene la Serie A e sarebbe già pronto per la nuova avventura nella Capitale., Al Nottingham Forest non è andata come sperato (24 presenze e un gol) e sarebbe pronto a fare ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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