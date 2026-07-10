Il costo totale del piano di ristrutturazione di una grande azienda di cosmetici è salito a 1,75 miliardi di dollari, rispetto ai 1,55 miliardi stimati in precedenza. La società ha aggiornato le previsioni nel documento depositato, indicando un incremento degli oneri cumulati finora sostenuti. Il nuovo importo riflette un aumento rispetto alle stime iniziali, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa variazione.

Piano di ristrutturazione al rialzo per The Estée Lauder Companies, che ha rivisto il costo complessivo del proprio piano di ristrutturazione. In un documento depositato si legge infatti che la società abbia, ad ora, stimato oneri cumulati fino a 1,75 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione di circa 1,55 miliardi. The Estée Lauder Companies alza i costi della ristrutturazione a 1,75 miliardi. Nel comunicato si parla anche di spese aggiuntive, che sono legate principalmente ai tagli occupazionali e alla riduzione della forza lavoro. L’aumento è poi dovuto anche ai costi relativi ad asset, risoluzione di contratti e altre voci straordinarie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La ristrutturazione di The Estée Lauder Companies sale a 1,75 miliardi di dollari

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