Quali sono le prossime possibili trattative di Estée Lauder?

Da metropolitanmagazine.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il fallimento dell’accordo con Puig, Estée Lauder continua a trattare con altre aziende per possibili partnership. Le negoziazioni sono ancora in corso, ma non sono stati resi pubblici dettagli specifici o nomi delle aziende coinvolte. La società sta valutando diverse opzioni per espandere o rafforzare la propria presenza nel settore. Non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a eventuali accordi o conclusioni delle trattative.

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Dopo che l’accordo con Puig è saltato, le trattative di Estée Lauder con altre compagnie sembrano comunque essere rimaste in cantiere. Gli analisti (e il mercato) hanno definito prudente la decisione di annullare il possibile accordo con la società spagnola. Hanno anche sottolineato come il gruppo cosmetico statunitense sia riuscito così a conservare maggiore flessibilità finanziaria e strategica, per valutare operazioni più mirate. Anche se l’accordo con il gruppo spagnolo dei profumi avrebbe potuto far nascere un colosso della bellezza premium, in grado di competere con L’Oréal. Ma per gli investitori del colosso americano un’operazione così grande avrebbe potuto distogliere il management dal piano di rilancio avviato da mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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