È stato annunciato che per completare l'accordo tra due grandi aziende del settore, è necessario un finanziamento di circa 5 miliardi di euro. La banca di investimento sarà responsabile della gestione della strutturazione di questa somma, che corrisponde a circa 5,9 miliardi di dollari. La notizia riguarda la fase finale di una trattativa tra le parti coinvolte nel settore cosmetico.

Sarà JpMorgan a guidare la strutturazione di un pacchetto di finanziamento da circa 5 miliardi di euro (5,9 miliardi di dollari). Il finanziamento potrebbe essere fondamentale, stando a quanto riportato dal quotidiano Expansión, per sostenere l’accordo di ipotetica fusione tra Estée Lauder e Puig, due colossi del beauty mondiale. Servono cinque miliardi per la fusione di Estée Lauder e Puig. Anche se attualmente i rappresentanti europei di Estée Lauder e JPMorgan non hanno risposto immediatamente alle email con cui si chiedeva un commento, sappiamo che JpMorgan sta coordinando i colloqui con altri finanziatori per mettere a punto il pacchetto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Serve un finanziamento da 5 miliardi per chiudere il deal tra Estée Lauder e Puig

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