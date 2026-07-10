La ricerca oltre i confini Pisa dialoga con l’Africa

Notizia in breve

A Pisa si è svolto il primo Simposio AfricaConnect, un evento che ha visto la partecipazione di ricercatori provenienti dall’Africa e dall’Europa. La riunione ha affrontato temi come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la sicurezza alimentare e le questioni di salute globale. L’obiettivo era discutere il ruolo della ricerca come strumento di cooperazione tra i due continenti. L’incontro ha coinvolto studiosi di diverse aree di specializzazione.