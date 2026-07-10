La ricerca oltre i confini Pisa dialoga con l’Africa

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pisa si è svolto il primo Simposio AfricaConnect, un evento che ha visto la partecipazione di ricercatori provenienti dall’Africa e dall’Europa. La riunione ha affrontato temi come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la sicurezza alimentare e le questioni di salute globale. L’obiettivo era discutere il ruolo della ricerca come strumento di cooperazione tra i due continenti. L’incontro ha coinvolto studiosi di diverse aree di specializzazione.

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Il cambiamento climatico non conosce confini, così come la perdita di biodiversità, la sicurezza alimentare o le grandi sfide della salute globale. Per questo la Scuola Sant’Anna ha riunito a Pisa ricercatori africani ed europei nel primo Simposio AfricaConnect, dedicato al ruolo della ricerca come strumento di cooperazione tra i due continenti. "Europa e Africa si trovano davanti le medesime sfide epocali, dalla crisi climatica alla salute globale – commenta Matteo Dell’Acqua, coordinatore del progetto speciale AfricaConnect –. Se si mettono in ascolto reciproco, hanno l’opportunità di costruire percorsi di sviluppo condivisi. Il piano politico e quello accademico devono svilupparsi in maniera complementare, seguendo una traiettoria basata su principi di sostenibilità ed equità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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