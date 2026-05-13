Dall’abbazia al paesaggio, in un dialogo continuo tra luce, memoria e natura. Si intitola ’Oltre le mura’ il nuovo progetto artistico di Helidon Xhixha, che fino a ottobre 2026 trasformerà ancora una volta l’area dell’abbazia di San Galgano. Curata da Carlo Pizzichini, l’esposizione nasce come evoluzione del precedente Giubileo di Luce, presentato un anno fa negli spazi dell’abbazia. Se il primo intervento era pensato soprattutto per il dialogo con l’interno della chiesa gotica e con la sua dimensione spirituale, ’Oltre le mura’ amplia ora lo sguardo verso il paesaggio della Valle del Merse. Le monumentali sculture in acciaio inox lucidato a specchio, cifra stilistica dell’artista, escono infatti dall’architettura per confrontarsi direttamente con la campagna senese, riflettendone luci, colori e forme.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Oltre le mura’, l’arte dialoga con San Galgano

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