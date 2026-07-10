La Regione sostiene la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Guidoni a Firenze
Il consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio che prevede uno stanziamento di tre milioni di euro per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Guidoni a Firenze.
FIRENZE – Il consiglio regionale nella sua ultima variazione di bilancio, approvata mercoledì 8 luglio, ha previsto uno stanziamento di tre milioni di euro per garantire il completamento della nuova fermata ferroviaria Guidoni, situata lungo la linea Firenze – Pisa, accompagnando la realizzazione delle opere necessarie con un finanziamento mirato agli interventi di mitigazione acustica, già richiesti dalla Regione per motivi di tutela ambientale, che saranno realizzati a tutela della cittadinanza tramite apposite barriere. Tutto questo in attesa dell’attuazione del Piano di risanamento complessivo curato da Rfi. “La stazione Guidoni – nelle parole del presidente Giani – diventa strategica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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